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Во Франции предсказали решающий маневр России на Украине

Аналитик Галактеро: наступление ВС России с севера и юга загонит ВСУ в угол

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Французский эксперт по геополитике Каролин Галактеро заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют оказаться загнанными в угол. Это может произойти в результате наступления российских войск на нескольких направлениях, заявила она в эфире интернет-телеканала TVL.

По словам аналитика, российская армия «находится в прекрасном положении, она продолжает наступать в своем ритме». Вместе с тем она высказала мнение, что у ВС РФ есть «еще некоторые амбиции и планы дальнейшего наступления как на севере, так и на юге, чтобы в конечном счете загнать в угол оставшуюся часть Украины».

Галактеро также отметила, что Запад «пришел к осознанию реальности» относительно состояния украинской армии, которая «находится в затруднительном положении», испытывает нехватку людей и оружия.

В октябре бывший разведчик ВС США Скотт Риттер говорил, что российская армия загнала в ловушку Вооруженные силы Украины на территории Донецкой области.

В том же месяце бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Вооруженные силы Украины могут окончательно проиграть в ближайшие месяцы.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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