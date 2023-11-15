«Рособоронэкспорт» решил все логистические проблемы, вызванные санкциями

«Рособоронэкспорт» решил все логистические и финансовые проблемы, препятствующие военно-техническому сотрудничеству (ВТС), которые были созданы санкциями. Об этом на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 заявил генеральный директор компании Александр Михеев, передает ТАСС.

«Несмотря на то, что мы уже давно работаем без SWIFT, без доллара и без евро, мы научились сегодня проводить совместные расчеты. Разрешены все логистические, финансовые проблемы», — сказал гендиректор «Рособоронэкспорта».

Он считает, что в России «выбрали тот тренд, те решения», которые позволяют РФ многие годы продолжать сотрудничество, в том числе и со странами Африки.

До этого Александр Михеев сообщил о заключении контрактов на поставку вооружений из России в другие страны на сумму $600 млн на полях форума «Армия-2023».

Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» прекратит сотрудничество с нарушителями обязательств.