В Казахстане захотели проводить мобилизацию без военкоматов

Депутаты нижней палаты парламента Казахстана 15 ноября рассмотрят законопроект, который предполагает, что в 2025 году в республике будет внедрена воинская служба в резерве, позволяющая в условиях объявления тревоги проводить мобилизацию без военкоматов. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

По словам руководителя рабочей группы депутата Ермурата Бапи, данное нововведение позволит дополнительно укомплектовать вооруженные силы Казахстана в короткие сроки.

Он подчеркнул, что законопроект позволит проводить прямую мобилизацию не через военкоматы. Военнослужащие в тот же день, когда будет объявлена тревога, в условиях войны или при других опасностях, смогут приехать в свою часть, где они проходили сборы.

До этого стало известно, что министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков заявил, что страна может направить свои миротворческие силы на Голанские высоты для проведения миссии.

Отмечается, что казахское оборонное ведомство на данном этапе прорабатывает вопрос проведения миротворческой миссии на Голанских высотах.

Ранее Токаев заявил о намерении Казахстана развивать всестороннее сотрудничество с РФ.