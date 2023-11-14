Тактика российских военнослужащих сорвала планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом сообщает издание Myśl Polska.

Издание отмечает, что украинское командование перебросило в Работино основные силы 9-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины, оснащенные танками Leopard и БМП Bradley. Они, по данным Myśl Polska, попали «в подготовленную русскими ловушку».

«У командования ВСУ сдали нервы», — отмечается в публикации.

Издание уточняет, что силы Армии Украины были ликвидированы на минных полях с помощью противотанковых ракет, танков и ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

«Он «сломал хребет» украинскому наступлению в Запорожье», — указывается в материале.

До этого бывший разведчик американских Вооруженных сил Скотт Риттер заявлял, что российская армия загнала в ловушку Вооруженные силы Украины на территории Донецкой области.

Ранее экс-разведчик заявил об удивлении в США из-за мощи российской ПВО.