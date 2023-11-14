Евросоюз на треть увеличил производство боеприпасов

Страны Евросоюза нарастили производство боеприпасов на 30% в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

«С февраля 2023 года мы значительно увеличили производство боеприпасов — на 30%, таким образом, мы выполним поставленную нами задачу производить 1 млн снарядов в год», — заявил Бретон по прибытии на встречу глав минобороны стран ЕС.

При этом политик не стал давать гарантий от имени Евросоюза, что Украина получит в течение года обещанный 1 млн боеприпасов. Бретон заявил, что ориентация производства на поставки Украине — задача отдельных стран ЕС, а Еврокомиссия только поспособствовала наращиванию производственных возможностей.

До этого сообщалось, что Евросоюз не сможет передать Украине 1 млн снарядов к марту 2024 года. По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, у Киева в связи с этим есть много вопросов.

Ранее стало известно, что Украина рассчитывает получить от ЕС €20 млрд.