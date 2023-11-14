Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Евросоюз на треть увеличил производство боеприпасов

Еврокомиссар Бретон: ЕС увеличил производство боеприпасов на 30% в 2023 году

close
100%
Depositphotos

Страны Евросоюза нарастили производство боеприпасов на 30% в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

«С февраля 2023 года мы значительно увеличили производство боеприпасов — на 30%, таким образом, мы выполним поставленную нами задачу производить 1 млн снарядов в год», — заявил Бретон по прибытии на встречу глав минобороны стран ЕС.

При этом политик не стал давать гарантий от имени Евросоюза, что Украина получит в течение года обещанный 1 млн боеприпасов. Бретон заявил, что ориентация производства на поставки Украине — задача отдельных стран ЕС, а Еврокомиссия только поспособствовала наращиванию производственных возможностей.

До этого сообщалось, что Евросоюз не сможет передать Украине 1 млн снарядов к марту 2024 года. По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, у Киева в связи с этим есть много вопросов.

Ранее стало известно, что Украина рассчитывает получить от ЕС €20 млрд.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий