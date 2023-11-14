В НАТО рассказали о военно-морском потенциале России в Арктике

Военно-морской потенциал Российской Федерации в Арктике не уменьшился на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил заместитель командующего объединенного командования сил НАТО в Норфолке Тим Генри в интервью изданию Defense One.

По его мнению, после начала обострения конфликта на Украине Россия сохраняет в регионе мощные силы.

«Я не вижу уменьшения потенциала», — сказал Генри.

До этого посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Николай Корчунов заявлял, что Россия применит комплекс мер для реакции на военное усиление НАТО в Арктике, в том числе меры превентивного характера.

В августе обозреватель Александр Грей в статье для Foreign Policy написал о том, что Россия может воспользоваться уязвимостью НАТО в Арктике для установления большего контроля над регионом.

Ранее в НАТО заявили, что Россия сохраняет значительный военный потенциал в Арктике.