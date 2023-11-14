«Рособоронэкспорт» обсуждает с Ближним Востоком планы по истребителю Checkmate

«Рособоронэкспорт» ведет со странами Ближнего Востока обсуждение облика перспективного истребителя Checkmate, также известного как Су-75. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Александра Михеева.

«Презентации разработанного в ОАК легкого тактического самолета Checkmate, прошедшие на МАКС-2021 и Dubai Airshow в 2021 году, вызвали повышенный интерес к нему со стороны ряда стран Ближнего Востока, которые стремятся к промышленной независимости и хотят работать в том числе в формате технологического партнерства», — заявил Михеев.

Он добавил, что в данный момент «Ростех» ведет подготовку производства для сборки первых образцов истребителя, а партнерам по разработке переданы предложения по проекту.

До этого военный эксперт Ходаренок назвал конкурентные преимущества истребителя Checkmate.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.