Украинский беспилотник атаковал химический завод в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Речь идет о расположенном в поселке Сельцо цехе «Брянского химического завода имени 50-летия СССР», который в данный момент строится.

Рабочие обнаружили неразорвавшийся беспилотник самолетного типа со взрывчаткой. Крыша строящегося цеха была пробита в трех местах. В результате падения беспилотника никто не пострадал.

До этого Министерство обороны России сообщило о том, что четыре украинских беспилотника были уничтожены в небе над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями.

В военном ведомстве назвали налет БПЛА попыткой Украины совершить террористическую атаку против России.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.