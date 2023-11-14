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Украинский беспилотник атаковал химический завод в Брянской области

Baza: украинский БПЛА атаковал химический завод в Брянской области

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Shutterstock

Украинский беспилотник атаковал химический завод в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Речь идет о расположенном в поселке Сельцо цехе «Брянского химического завода имени 50-летия СССР», который в данный момент строится.

Рабочие обнаружили неразорвавшийся беспилотник самолетного типа со взрывчаткой. Крыша строящегося цеха была пробита в трех местах. В результате падения беспилотника никто не пострадал.

До этого Министерство обороны России сообщило о том, что четыре украинских беспилотника были уничтожены в небе над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями.

В военном ведомстве назвали налет БПЛА попыткой Украины совершить террористическую атаку против России.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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