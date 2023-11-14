Умер глава штаба бригады морпехов, участник боев за Мариуполь Ян Суханов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале о гибели начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота гвардии подполковника Яна Суханова.

Согласно сообщению губернатора, Суханов родился в Южно-Сахалинске и 2002 году окончил в Дальневосточное высшее командное училище с отличием. После он получил назначение в Севастополь, где и прослужил всю свою жизнь.

«Его сослуживцы говорят, что он был честным, справедливым и настоящим офицером с большой буквы», — рассказал Развожаев.

Губернатор уточнил, что Суханов служил как в десантно-штурмовых подразделениях, так и в разведке. Кроме того, он был в командировках на территории Сирийской Арабской Республики и имеет множество наград, включая Орден Мужества. Под руководством Суханова 810-я отдельная бригада морской пехоты участвовала в боях за Мариуполь и завод «Азовсталь».

Согласно сообщению Развожаева, в Мариуполе Суханов получил ранение, а при лечении в госпитале в Москве врачи диагностировали ему «коварное заболевание, которое не позволило организму справиться с полученными ранениями».

До этого стало известно, что звукорежиссер сериала «Реальные пацаны» Валентин Ушаков погиб в зоне СВО. По данным паблика во «ВКонтакте» «Регион 12», участвовать в военных действиях Ушаков отправился добровольцем в сентябре 2023 года, хотя близкие отговаривали его.

В октябре также стало известно о гибели в зоне специальной военной операции мастера спорта России по шорт-треку Ивана Денисова.

Ранее в Луганске взорвали машину бывшего главы управления Народной милиции ЛНР.