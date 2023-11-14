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Армия Израиля показала туннель под больницей в Газе, где могли держать заложников

ЦАХАЛ показал туннель под больницей в Газе, где могли содержаться заложники

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Israeli Defense Forces/Reuters

Видеокадры, представленные Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), свидетельствуют о наличии подземной инфраструктуры ХАМАС под больницей «Рантиси» в городе Газа. По заявлению представителей ЦАХАЛ, подземные туннели могли использоваться ХАМАС для удержания израильских заложников, пишет РИА Новости.

Бригадный генерал Даниэль Хагари, пресс-секретарь ЦАХАЛ, посетил Газу и запечатлел на видео туннели под больницей, на которых было обнаружено оружие и боеприпасы, а также признаки командного центра ХАМАС. Хагари также заявил, что были найдены жилеты террористов-смертников, взрывные устройства, гранаты, автоматы АК-47, гранатометы и другое оружие, а также компьютеры и деньги.

Представитель ЦАХАЛ отметил, что на видео был запечатлен мотоцикл, который, как предполагается, использовался боевиками для доставки заложника в больницу.

ЦАХАЛ также сообщил, что на прошлой неделе израильская армия работала над обеспечением безопасной эвакуации пациентов из «Рантиси» и других больниц на севере Газы.

Армия Израиля сообщила о ликвидации боевика ХАМАС Ахмеда Сиама, державшего в заложниках 1000 мирных жителей в больнице Рантиси в секторе Газа.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.

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