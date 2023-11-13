Боррель рассказал о ситуации с больницами в секторе Газа

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета ЕС в Брюсселе заявил, что 20 из 35 больниц в секторе Газа перестали работать. Об этом сообщает ТАСС.

По словам чиновника, часть из больниц в Газе полностью разрушена.

«Часть из [больниц] разрушена. 20 из 35 больниц, по данным ВОЗ, перестали функционировать, потому что нет топлива, нет воды и электричества», — поделился Боррель.

Он также рассказал о сложностях с доставкой гуманитарных грузов для населения в анклав. Евросоюз увеличил объемы гуманитарной помощи для Газы до €100 млн, но грузовики с ней не могут проехать в анклав.

До этого Боррель говорил, что страны Евросоюза потребуют немедленно ввести гуманитарные паузы в Газе.

По его словам, соответствующее заявление будет сделано по итогам заседания министров иностранных дел государств — участников ЕС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.