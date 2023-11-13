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Журналисты попали под обстрел ЦАХАЛ на юге Ливана

РИА Новости: армия Израиля обстреляла кортеж с журналистами в Ливане

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Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по кортежу с журналистами в городе Ярун в южной части Ливана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Израильская армия обстреляла кортеж с журналистами на юге Ливана», — говорится в публикации.

Согласно информации агентства, несколько машин, включая автомобиль ливанского телеканала «Аль-Джадид», воспламенились и сгорели.

«Журналисты не пострадали», — отмечается в материале.

Дополнительные подробности не приводятся, официальных комментариев пока не поступало.

Незадолго до этого Армия обороны Израиля ударила по позициям на юге Ливана в ответ на минометный обстрел израильской территории. После этого израильская армия объявила четырехчасовую паузу в боевых действиях на юге сектора Газа.

13 ноября ЦАХАЛ скинул над южным Ливаном листовки, призывая местных жителей уезжать на север, в более безопасные районы.

Ранее в СВР заявили, что США обсуждают с Израилем ускорение операции в Газе.

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