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В СВР заявили, что США обсуждают с Израилем ускорение операции в Газе

СВР: США обсуждают с Израилем ускорение операции в Газе

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Mohammed Fayq Abu Mostafa/Reuters

США за закрытыми дверями обсуждают с Израилем ускорение военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

По данным СВР, затягивание военных действий в Газе может негативно сказаться на предвыборных позициях президента США Джо Байдена.

«За «закрытыми дверями» с руководством Израиля американцы ведут совсем другие разговоры. Израильтян побуждают ускорить операцию, с тем чтобы не допустить ее затягивания, поскольку это негативно отразилось бы на предвыборных позициях Джо Байдена», — говорится в сообщении пресс-бюро.

Отмечается, что публично Вашингтон призывает к гуманитарным паузам и ограничению зон артиллерийских обстрелов.

До этого пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри заявлял, что Израиль приостановил боевые действия в городе Рафах на юге сектора Газа на четыре часа, будет открыт гуманитарный коридор.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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