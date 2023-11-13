Разведчики группировки войск «Запад» с помощью беспилотников ликвидировали наступающую группу штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области на Купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения украинских боевиков.

«Наступающая группа штурмовиков ВСУ была обнаружена ночью и уничтожена на купянском участке с использованием беспилотных летательных аппаратов со сбросом боеприпасов», — указывается в сообщении.

Российские военнослужащие 12 ноября отразили две атаки Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и уничтожили склад боеприпасов территориальной обороны.

Также в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что группа пехоты и грузовик Вооруженных сил Украины были уничтожены на Артемовском направлении российским дроном-камикадзе.

В министерстве подчеркнули, что подразделения десантников успешно применяют БПЛА для уничтожения личного состава украинских войск в укрытиях, которые расположены в лесопосадках.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.