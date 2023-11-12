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Израиль назвал условие для прекращения огня в секторе Газа

Израиль допустил прекращение огня в Газе в обмен на освобождение заложников

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Israeli Defense Forces/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращение огня в секторе Газа возможно только в обмен на заложников. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Единственное прекращение огня, которое мы были бы готовы рассмотреть, должно предусматривать освобождение наших заложников», — отметил Нетаньяху.

Он пояснил, чт ХАМАС хочет бесконечной череды гуманитарных пауз, в которой растворится израильская военная кампания, но этого не будет.

Политик заявил, что это было бы похоже на то, как немцы после высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны попросили сделать паузу, позволить им восполнить запасы и заново вооружиться.

До этого телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщал, что египетские власти проинформировали Израиль о том, что палестинское движение ХАМАС в ближайшие дни освободит ряд заложников, захваченных 7 октября при нападении на еврейское государство.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.

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