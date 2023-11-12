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В России назвали недостаток комплексов «Праща Давида»

Аналитик Дандыкин о «Праще Давида»: она пропускает ракеты при массовом пуске

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Nir Alon/Global Look Press

Система противоракетной обороны «Праща Давида», которую Финляндия закупила у Израиля, неидеальна, она пропускает ракеты при массовом пуске. Об этом News.ru заявил военный аналитик Василий Дандыкин.

По его словам, финны после вступления в НАТО и начала Россией специальной военной операции (СВО) решили усилить мощь своего государства комплексами «Праща Давида», поскольку опасаются нападения со стороны РФ.

«Это первый случай, когда Израиль передал такое оружие Финляндии, поэтому событие называют историческим. Хотя события на Ближнем Востоке показали, что эта система не идеальна, она пропускает ракеты при массовом пуске», — заявил эксперт.

При этом он считает, что никакая «Праща Давида» не спасет Финляндию, если на нее нападут или она сама решит напасть первой.

Дандыкин подчеркнул, что самая совершенная в мире противовоздушная оборона — у России. Кроме того, РФ создает совершенно новые высокоэффективные типы вооружения, подытожил аналитик.

12 ноября в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказали, что Финляндия приобрела у Израиля систему противоракетной обороны «Праща Давида» за €317 млн. Речь идет о многоуровневой системе противоракетной обороны, способной сбивать баллистические ракеты малой дальности и неуправляемые крупнокалиберные ракеты дальностью от 70 до 300 км.

До этого сообщалось, что Израиль сбил баллистическую ракету, запущенную йеменскими хуситами по Эйлату. Позднее отмечалось, что этот случай можно фактически считать первым боем в космосе.

Ранее стало известно, что США намерены укрепить систему ПРО Израиля.

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