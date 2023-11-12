Российские военные поразили пункт управления ВСУ в ДНР

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке о специальной военной операции сообщило, что авиация и артиллерия Вооруженных сил России уничтожили склад горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области и поразили пункт управления ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР).

«В районе Константиновки в Николаевской области уничтожен склад горючего 81-го центра материального обеспечения Вооруженных сил Украины», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также в министерстве заявили, что в районе Антоновки в ДНР российские войска поразили пункт управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

«Авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 132 районах», — подытожили в Минобороны РФ.

Также в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.