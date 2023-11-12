В Белгородской области сбили беспилотник

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 12 ноября уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом пишет Минобороны в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по хутору Старый в Волоконовском районе, также шесть украинских беспилотных летательных аппаратов были сбиты.

До этого институт авиационного приборостроения «Навигатор» приступил к созданию первых образцов отечественной системы обнаружения и ухода от столкновений для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые будут готовы к испытаниям в 2024 году.

По словам генерального директора «Навигатора» Сергея Бабурова, в конечном виде их система ухода от столкновения будет представлять собой миниатюрные версии аналогичных решений, которые используются в пилотируемых крупногабаритных воздушных судах.

Ранее Киев пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре России.