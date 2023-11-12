Армия России проводит мощные наступательные действия на Купянском направлении, сообщил украинский военный эксперт Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Да, это так».
«Очень серьезные наступательные действия под Купянском», — утверждает он.
По словам эксперта, аналогичная ситуация наблюдается и на Лиманском направлении.
«Идут потихоньку, а не кавалерийскими нахрапами», — заявил Стариков.
Он полагает, что в дальнейшем в учебниках военной истории напишут, что конфликт между Российской Федерацией и Украиной создал революцию в военном деле.
До этого Министерство бороны России сообщало, что российские военнослужащие на Купянском направлении за минувшие сутки сумели отразить две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины в Харьковской области.
Перед этим в районе Работино российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районе Работино.
Ранее войска РФ пресекли деятельность диверсантов на Южно-Донецком направлении.