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Военный эксперт сообщил о мощном наступлении ВС РФ в районе Купянска

Украинский эксперт Стариков: армия России серьезно наступает в районе Купянска

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Евгений Биятов/РИА Новости

Армия России проводит мощные наступательные действия на Купянском направлении, сообщил украинский военный эксперт Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Да, это так».

«Очень серьезные наступательные действия под Купянском», — утверждает он.

По словам эксперта, аналогичная ситуация наблюдается и на Лиманском направлении.

«Идут потихоньку, а не кавалерийскими нахрапами», — заявил Стариков.

Он полагает, что в дальнейшем в учебниках военной истории напишут, что конфликт между Российской Федерацией и Украиной создал революцию в военном деле.

До этого Министерство бороны России сообщало, что российские военнослужащие на Купянском направлении за минувшие сутки сумели отразить две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Перед этим в районе Работино российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районе Работино.

Ранее войска РФ пресекли деятельность диверсантов на Южно-Донецком направлении.

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