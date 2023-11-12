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На Украине рассекретили, что совершил Залужный

Экс-советник Кучмы Соскин: признание Залужного позволит России атаковать Киев

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Gleb Garanich/Reuters

Признание главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного краха украинской армии на фронте заставит РФ атаковать Киев. Такое мнение высказал экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«У (российского президента Владимира. — «Газета.Ru») Путина появляется очень большая возможность атаковать Киев», — отмечает он.

По мнению Соскина, для Путина украинская столица является главным трофеем.

«Он уже понимает после статьи и интервью Залужного, <...> что возможности вести войну с РФ отсутствуют», — сказал бывший политик.

До этого Залужный в беседе с журналистом Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по «учебникам НАТО» Вооруженные силы Украины должны были уже «повоевать» в Крыму. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, это далеко не так.

Ранее сообщалось, что Залужный подготавливает ВСУ к конфликту с Россией до 2025 года.

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