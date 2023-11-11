Губернатор Смоленской области прокомментировал ситуацию с падением дрона в регионе

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в своем Telegram-канале, что на месте падения беспилотного летательного аппарата самолетного типа в регионе никто не пострадал.

В ночь на 11 ноября в министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку атаковать территорию Смоленской и Московской областей при помощи беспилотников. Инциденты произошли вечером 10 ноября около 23:00 (совпадает с мск).

Анохин подтвердил, что дрон был сбит силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. По его словам, пострадавших нет. В настоящее время на месте инцидента работают оперативные службы для обеспечения безопасности населения.

ВСУ периодически атакуют территорию России беспилотниками. Так, утром 10 ноября российские военные сбили еще один дрон в Орловской области. Падение БПЛА вызвало падение линии электропередачи (ЛЭП).

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.