Израиль нанес удар по объектам «Хезболлы» в Ливане

Израильские воздушные силы в ответ на обстрелы территории Израиля нанесли удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

«Армия обороны Израиля завершила еще одно нападение на цели террористической организации «Хезболла». В ответ на запуски в последние дни истребители и самолеты атаковали ряд террористических целей организации на территории Ливана», — говорится в сообщении.

По данным израильской армии, были атакованы здания и военные посты, на которых действовали члены организации, а также склады боеприпасов и разведывательная инфраструктура.

9 ноября в Израиле заявили, что готовы действовать по обе стороны границы с Ливаном при необходимости. По словам члена чрезвычайного правительства Израиля, страна не позволит «Хезболле» угрожать еврейскому государству.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.