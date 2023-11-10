Над Брянской области сбили украинский беспилотник

В небе над Брянской областью пресекли попытку террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА », — указывается в публикации.

Согласно информации оборонного ведомства, сбить дрон удалось дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало, что в Орловской области была пресечена попытка террористической атаки с участием беспилотника Вооруженных сил Украины.

Позднее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что село Козино Рыльского района подверглось обстрелу со стороны украинской армии. По словам главы региона, пострадавших нет, но есть повреждения частных домовладений.

Ранее Минобороны РФ сообщило о неудачной попытке высадки ВСУ на левом берегу Днепра.