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В России создали авиаракету нового поколения

В РФ создали авиаракету нового поколения, объединяющую свойства двух боеприпасов

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АО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение»

В России создали неуправляемую авиационную ракету (НАР) нового поколения с высокоэффективным двигателем. Об этом пишет ТАСС.

Боеприпас создал коллектив НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева, которое входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех». В новых боеприпасах специалисты совместили свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов.

Коллектив победил в номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения» на вручении премии имени Николая Макаровца. Там отметили, что авторы смогли решить несколько сложных научных, технических и практических задач.

Ракета поможет обеспечить поражение как открыто расположенных целей, так и находящихся в закрытых сооружениях и в лесах. Как отметили в Ростехе, боеприпас превосходит по характеристикам все имеющиеся отечественные и зарубежные аналоги.

До этого российские военные начали использовать беспилотники-камикадзе (FPV-дроны) вместе с артиллерией во время атак на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Клещеевкой.

Ранее российский дрон «Ланцет» на Южно-Донецком направлении уничтожил польскую САУ Krab.

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