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Украинский военнопленный рассказал о зэках в рядах ВСУ

Военнопленный Гурин рассказал о части ВСУ, на 80% состоящей из уголовников

Украинский военнопленный Виталий Гурин рассказал, что в подразделении ВСУ, в котором он служил, 80% состава представляли уголовники. Видеозапись с кадрами допроса Гурина опубликовало Минобороны РФ.

Мужчина рассказал, что сам он также имел судимость за кражу магнитофона, поэтому «не возражает».

Военнопленный рассказал, что для того, чтобы выкупить себе безопасное место в тылу, ему нужно было накопить €100 тыс. Он сообщил, что, когда его направили на боевые позиции, руководство оставило его с несколькими товарищами без поддержки. Также мужчина рассказал об обстреле украинскими военными окопов со своими же «200-ми». По его словам, он попал в плен после того, как получил ранение ноги из-за падения в окоп снаряда с FPV-дрона.

Военный рассказал, что в плену российские военные медики три раза оказали ему медицинскую помощь, в том числе извлекли осколки снаряда, что оставляет возможность для полного восстановления работы конечности.

До этого Минобороны России заявило, что из-за потерь и дезертирства ВСУ набирают в бригады заключенных.

Ранее РИА Новости писало, что на Украине установили приоритет при обмене военнопленными с Россией.

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Операция на Украине
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