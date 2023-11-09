Израиль готов действовать по обе стороны границы с Ливаном при необходимости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова сражаться по обе стороны границы с Ливаном в случае необходимости. Об этом заявил экс-глава израильского министерства обороны, член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы готовы защищать нашу северную границу по обе ее стороны, если потребуется», — отметил он.

Ганц заверил, что Израиль не позволит ливанской шиитской группировке «Хезболла» угрожать еврейскому государству ни сейчас, ни потом. Он также предупредил о последствиях для группировки в случае совершения ее членами «ошибки».

«Мы позаботимся о том, чтобы жители севера вернулись домой и чувствовали себя в безопасности», — подытожил бывший министр обороны Израиля.

Незадолго до этого пресс-секретарь Армии обороны Израиля, бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что палестинское движение ХАМАС потеряло контроль на севере сектора Газа.

Ранее «Хезболла» нанесла удары по двум израильским пехотным подразделениям.