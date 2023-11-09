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Политолог оценил заявление Зеленского о планах наступления ВСУ

Политолог Скачко: несмотря на заявления Зеленского, наступление ВСУ обречено

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Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может отправить войска в атаку хоть завтра, однако она заранее обречена на провал. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил политолог Владимир Скачко, комментируя слова украинского лидера о намерении Киева продолжать наступление в этом и следующем году.

«Наличие плана не означает, что есть реальные возможности для его реализации. Фундамент, на котором держится власть Зеленского, — это его готовность беспрекословно следовать указаниям Запада, в частности США. Опять же, он указывает, что выполнить поставленные задачи можно только в том случае, если ВСУ поставят все то, что они так просили в части вооружения», — сказал Скачко.

Он также обратил внимание на слова Зеленского о том, что Украина продолжит боевые действия даже без поддержки США. По мнению эксперта, это лишь примитивные заявления для электората.

Говоря о продолжении контрнаступления, Зеленский отмечал, что Киевом определены конкретные цели, города и направления, в которых запланированы наступательные действия Вооруженных сил Украины.

Ранее Зеленскому предрекли потерю союзников на Западе из-за решения по выборам.

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