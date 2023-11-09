Американский офицер рассказал о последствиях раскола между Зеленским и Залужным

Конфликт между Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным обернется тем, что страна не сможет продолжать военные действия. Об этом на своем YouTube-канале заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис.

Он напомнил, как в The New York Times рассказали об открытом конфликте и разногласиях между Зеленским и Залужным. А если в стране есть раскол между военным и гражданским руководством, то это всегда плохой знак, уверен Дэвис.

До этого политолог Денис Денисов рассказал, что разговоры о конфликте между украинским лидером Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ ходят уже давно, однако в нынешней ситуации политическому руководству страны нужно найти виновников провала контрнаступления.

Он обратил внимание, что Залужного многие воспринимают как прямого конкурента Зеленского в президентской гонке.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров назвал сообщения об отставке Залужного «вбросом и попыткой расколоть общество».