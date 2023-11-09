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Пленный боец ВСУ рассказал об обучении солдат за границей

Пленный боец ВСУ рассказал, как его роту отправили на обучение в Германию

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно отправляет солдат на обучение в Германию. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Виталий Кучерявый, видео с которым предоставило министерство обороны РФ.

По словам мужчины, ему вручили повестку на работе. Это произошло в населенном пункте Великое Половецкое, расположенном в Белоцерковском районе Киевской области.

Боец ВСУ уточнил, что здесь же вместе с товарищами проходил военную подготовку. Однако позже руководство направило солдат на обучение в Германию, подчеркнул он.

«Месяц там были на обучении. <...> Пока съездила первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая роты. <...> Они по порядку ездили. <...> Обучение с танками, я не ездил туда», — сказал пленный.

Кроме того, на базах в Германии были организованы тренировки по стрельбе для украинских бойцов.

Впоследствии члены шестой роты, в которую входил и Кучерявый, прибыли в киевский населенный пункт Трушки и сформировали бригаду. После этого военнослужащих перебросили в Харьковскую область.

Украинский военный вместе с сослуживцами оказался в районе города Купянска. Однако в какой-то из дней, выдвигаясь на заданные позиции, бригада заблудилась и попала в плен к солдатам Вооруженных сил РФ.

В конце Кучерявый обратил внимание, что в настоящее время ВСУ испытывают проблемы с ресурсами. В частности, он указал на большие потери в рядах подразделений на передовой.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о принципах мобилизации в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.

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