Военный эксперт рассказал о преимуществах российского снаряда «Краснополь»

Военный эксперт Алексей Леонков в эфире Tsargrad.tv рассказал об испытаниях и модернизации вооружений, используемых российскими войсками в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В частности, речь о модернизированном управляемом снаряде «Краснополь», который начали использовать Вооруженные силы РФ после испытаний.

«Он не просто «Краснополь», «Краснополь-М». По результатам первоначального применения были сделаны соответствующие доработки. <...> Если раньше у снаряда были некоторые ошибки попадания в цель по координатам, теперь он работает более точно», — отметил Леонков.

Он добавил, что в ходе СВО также была произведена доработка дрона «Ланцет», итогом которой стало появление уже третьей версии БПЛА, который летает дальше и обладает более высокой точностью.

О начале применения снарядов «Краснополь» сообщили накануне в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». В компании отметили, что боеприпас обладает повышенной точностью, «неизменно поражая цель».

До этого командир танка 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным «Пятый» рассказал, что танки Т-80БВ, которые называют «летающими», прекрасно зарекомендовали себя в зоне СВО.

Ранее «Ростех» разработал новую линейку бесконтейнерных патронов.