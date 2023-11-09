Солдаты ВСУ покинули несколько опорных пунктов у Клещеевки

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули несколько опорных пунктов в районе Клещеевки под Артемовском. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, украинские военные понесли существенные потери. В это время силы РФ пресекают попытки подразделений противника вернуть утраченные позиции.

Российские военные начали использовать беспилотники-камикадзе (FPV-дроны) вместе с артиллерией во время атак на позиции ВСУ под Клещеевкой.

По словам бойца спецназа «Сибирь» Южной группировки войск, ВС РФ атакуют огневую позицию противника несколькими видами оружия в зависимости от того, по какой цели нужно наносить удар.

До этого командир отряда «Барс-10» с позывным «Сатурн» сообщил, что бойцы смогли уничтожить два опорных пункта Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении. По его словам, из укрепрайонов ВСУ пошло движение личного состава, по которому российские военные нанесли удар минометным огнем, а после — из «Градов».

Ранее российский дрон «Ланцет» на Южно-Донецком направлении уничтожил польскую САУ Krab.