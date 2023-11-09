Российский военный заявил о снижении активности ВСУ на Запорожском направлении

Активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении снизилась. Об этом сообщил РИА Новости оператор дрона-разведчика ОБТФ «Каскад» с позывным «Шум».

«В последние пару недель активность снизилась. В основном бьют кассетными снарядами со ствольной артиллерии, вперед большими силами стараются не лезть», — сказал он.

По словам бойца, дронов у противника не так много, как было еще в конце лета. Также, по его мнению, российская авиация стала работать активнее.

В свою очередь, глава региона Евгений Балицкий считает, что украинские войска выдохлись. Отмечается, что тактика действий малыми группами позволила немного продвинуться, но об успехе говорить пока рано.

При этом, как отмечает РИА Новости, на восточном фланге ситуация складывается иначе. Там ВСУ срезали Времевский выступ, заняли несколько сел и двинулись на восток, но наткнулись на ожесточенное противодействие со стороны российских военных.

Накануне стало известно, что подразделения российской группировки войск отразили три атаки штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.