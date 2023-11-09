Экс-сотрудник Белого дома назвал цель США на Ближнем Востоке

США стремятся расширить палестино-израильский конфликт и разжечь в регионе новые войны. Об этом на своем сайте написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

По его словам, цель Штатов в том, чтобы втянуть в конфликт Иран и Сирию. Эти намерения подтверждает факт переброски огромного количества американского вооружения и войск, отметил Робертс.

«Нет никаких препятствий для выхода конфликта из-под контроля», — заключил он.

До этого Пентагон объявил о воздушных ударах ВВС США по складу вооружений проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на продолжающиеся обстрелы американских военных сил в регионе.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что авиаудары по складам с оружием и боеприпасами в Сирии были предупреждающим сигналом для Тегерана.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.