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Экс-сотрудник Белого дома назвал цель США на Ближнем Востоке

Экс-сотрудник Белого дома Робертс: США разжигают новые войны на Ближнем Востоке

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Israel Defense Forces/Reuters

США стремятся расширить палестино-израильский конфликт и разжечь в регионе новые войны. Об этом на своем сайте написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

По его словам, цель Штатов в том, чтобы втянуть в конфликт Иран и Сирию. Эти намерения подтверждает факт переброски огромного количества американского вооружения и войск, отметил Робертс.

«Нет никаких препятствий для выхода конфликта из-под контроля», — заключил он.

До этого Пентагон объявил о воздушных ударах ВВС США по складу вооружений проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на продолжающиеся обстрелы американских военных сил в регионе.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что авиаудары по складам с оружием и боеприпасами в Сирии были предупреждающим сигналом для Тегерана.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

Все новости на тему:
Война в Израиле
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