Новые российские дроны, проходящие испытания в зоне СВО, будут показаны в 2024 году

Российские беспилотники нового типа, созданные концерном «Калашников» и проходящие испытания в зоне СВО, будут продемонстрированы в следующем году. Об этом, ссылаясь на пресс-службу госкорпорации «Ростех», сообщает РИА Новости.

В «Ростехе» пояснили, что в следующем году будет объявлено, какие именно дроны производит «беспилотный» дивизион «Калашникова» и когда их покажут широкой общественности. Именно тогда будет завершена апробация беспилотников в зоне боевых действий. Скорее всего, новые дроны будут представлены во время проведения Международного военно-технического форума «Армия-2024».

Ранее сообщалось, что в холдинге «Высокоточные комплексы», входящем в состав госкорпорации «Ростех», планируется интегрировать FPV-дроны в комплекс вооружения легкобронированной техники.

До этого сообщалось, что российский беспилотный отряд быстрого реагирование (БОБР), один из первых применивший в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине FPV-дроны, за год боевых действий уничтожил и вывел из строя более 100 единиц военной техники и около батальона живой силы противника.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.