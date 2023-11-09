ЦАХАЛ нанес удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

В своем Telegram-канале армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о нанесении ударов по военным сооружениям, постам и технологическим средствам, принадлежащим шиитскому движению «Хезболла» в Ливане.

«В ответ на ракетные атаки в сторону Израиля в последний день, истребители ЦАХАЛ некоторое время назад нанесли удары по террористической инфраструктуре «Хезболла» в Ливане Атаки были направлены на военные сооружения и посты, используемые террористами, а также на технологические средства, используемые для планирования и осуществления террористических акций против Израиля», — говорится у сообщении. ЦАХАЛ уточнил, что также нанес удар по террористической ячейке, действующей рядом с районом Биранита на севере Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливане с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.