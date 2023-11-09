Госдеп: для США необходимо продолжение конфликта на Украине

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Белый дом заинтересован в продолжении боевых действия на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Ну, сенатор, я не отстаиваю точку зрения, заключающуюся в том, что война — это хорошо. Я отстаиваю точку зрения, сводящуюся к тому, что в данном случае война является необходимой», — заявил О'Брайен.

Он также считает, что законодательная власть должна поддержать запрос украинских властей на дополнительную крупную финансовую помощь. По его словам, США потратят значительно больше средств на оборону, если перестанут поддерживать Украину.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не сомневаются в определенных успехах Украины при проведении военных операций. Кирби также отметил, что говорить о том, зашли ли Вооруженные силы Украины на фронте в тупик или нет, могут лишь глава страны Владимир Зеленский и командиры ВСУ.

2 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что украинский конфликт зашел в тупик. Он признался, что украинские войска никак не могут прорвать линию обороны Вооруженных сил РФ и теперь им может помочь только изобретение, по своей значимости сравнимое с китайским порохом.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.