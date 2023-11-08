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Германия скоро выведет свои системы ПВО и военный персонал из Польши

МО ФРГ: Германия в ноябре начнет вывод систем ПВО и военный персонал из Польши

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Global Look Press

ФРГ начнет постепенный вывод трех своих систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и обслуживающих их военнослужащих из Польши, передает пресс-служба министерства обороны Германии.

Как заявили в ведомстве, в пятницу, 10 ноября, немецкая оперативная группа противовоздушной и противоракетной обороны завершит свою миссию в рамках деятельности НАТО по обеспечению повышенной бдительности. После прощального построения, которое пройдет 15 ноября, будет осуществляться постепенный вывод в ФРГ «персонала и трех задействованных огневых единиц», указали в министерстве.

До этого сообщалось, что ФРГ поставила Украине две пусковые установки для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, а также вездеходы Bandvagn 206.

26 января две немецких системы противовоздушной обороны были доставлены в Польшу и затем развернуты в районе города Замосць, находящегося на юго-востоке Польши примерно в 60 км от украинской границы и в 110 км от города Львова.

Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак обвинил Германию в нарушении конфиденциальности переговоров о ЗРК Patriot.

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