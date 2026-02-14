На Украине показали видео с разрушенными ударами ВС РФ энергообъектами

Видеозапись, на которой показаны разрушенные ударами Вооруженных сил РФ украинские энергетические объекты, опубликовало Минэнерго Украины в своем Telegram-канале.

«Лед на оборудовании и воронки в стенах — это видео демонстрирует масштаб разрушений, который трудно постичь. Среди снега, обломков и разбитых конструкций энергетики метр за метром возвращают свет и тепло», — отмечается в сообщении.

9 февраля директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко заявил, что 1170 многоэтажек в Киеве остались без отопления до конца зимы. Речь идет о домах, которые зависят от разрушенной обстрелом Дарницкой ТЭЦ. По оценке мэра Киева Виталия Кличко, ее ремонт займет не менее двух месяцев. По словам Харченко, этим домам сейчас дают свет до 18 часов в сутки.

Армия России после окончания так называемого «энергетического перемирия» в ночь на 3 февраля нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране.



Ранее на Западе заявили, что энергосистема Украины «висит на волоске».