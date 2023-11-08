В Херсоне прозвучала серия взрывов

В контролируемом Киеве городе Херсоне прозвучала серия громких взрывов. Информацией об этом поделился глава местной городской администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«В городе раздалось несколько мощных взрывов», — написал он.

Согласно информации Мрочко, под обстрелом сейчас находится Днепровский район Херсона.

Глава городской администрации призвал местных жителей позаботиться о безопасности себя и своих близких, а также не выходить на улицу без необходимости.

Накануне взрывы были зафиксированы в украинских городах Запорожье и Миргород.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в МВД Украины назвали взрыв у помощника Залужного несчастным случаем.