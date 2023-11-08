Российский полковник рассказал об уникальности «летающих» танков на спецоперации

Первый в мире основной танк со встроенной противоснарядной динамической защитой Т-80 и его модернизация Т-80БВМ, которые называют «летающими», незаменимы в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такое мнение высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

«СВО показала, что танк востребован: он великолепен для разведывательной части, а для противотанковой борьбы и вовсе незаменим», — заявил он.

Отставной полковник отметил, что боевая машина оснащена противотанковой 125-милимитровой пушкой, стреляющей управляемым реактивным снарядом на дальность до 7000 м. «Летающий» танк уникален тем, что у него стоит газотурбинная установка, добавил он.

«Танк не боится грязи, слякоти и морозов. <...> Двигатель, который на нем стоит, имеет способность запускаться в любую погоду», — подчеркнул Матвийчук.

По словам эксперта, боевая машина имеет малый расход масла и высокий расход топлива, что делает производство данного танка намного дешевле, а по огневой мощи и адаптированности к боевым действиям в зоне СВО он незаменим. Помимо того, Матвийчук указал, что «летающий» танк по огневой мощи и по маневренности превосходит американский танк Abrams.

До этого командир танка с позывным «МТС», который участвует в спецоперации на Украине, заявил, что танк Т-80 способен бесшумно приближаться к противнику, а экипажу техники довольно просто освоить пользование машиной.

Ранее танкисты ЗВО рассказали о работе «летающих танков».