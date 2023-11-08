В Запорожской области считают, что ВС РФ освободят Одессу и Киев

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в ходе торжественной церемонии вручения «Мечей Победы» городам Мариуполю и Мелитополю, удостоенным почетного звания РФ «Город воинской славы», заявил, что российские войска освободят Одессу и Киев. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Запорожской области отметил, что еще многие города Украины «ждут освобождения» и справедливого звания.

«В Украине много было на тот момент городов, которые заслуживают этого: мы освободим Одессу — город-герой, мы освободим Киев», — поделился Балицкий.

До этого Балицкий говорил, что Запорожская область хочет выйти на самоокупаемость в ближайшие годы, ориентировочно через три-четыре года.

Балицкий также сообщал о начале строительства на территории региона новой железной дороги, соединяющей Ростов-на-Дону с Крымом. Глава Крыма Сергей Аксенов называл железную дорогу из Ростова-на-Дону альтернативой Крымскому мосту.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.