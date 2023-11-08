В Румынии начнут обучение украинских военных летчиков

В Румынии занимаются подготовкой учебного центра для обучения летчиков Вооруженных сил Украины на истребителях F-16, такие базы могут появиться и на Украине. Об этом в эфире канала «1+1» сообщил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.

«Формируется центр подготовки пилотов в Румынии. Для того, чтобы он формировался, нужно подготовить базу, обеспечить ее авиационными симуляторами, авиационными тренажерами, а также учебно-боевыми самолетами, такими как F-16», — отметил Игнат.

По его словам, партнеры, предоставляющие двухместные самолеты, последовательны и выделят нужное число F-16.

Как считает Игнат, на территории Украины можно будет открыть несколько аналогичных учебных центров.

При этом союзники Киева уже осуществляют поставки самолетов, чтобы военные Украины, проходящие подготовку и в США и в Европе, могли обучаться и в Румынии.

До этого Пентагон уточнял, что обучение летчиков ВСУ управлению F-16 займет пять-девять месяцев.

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