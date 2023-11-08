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Французская газета подсчитала потери Украины с февраля 2022 года

Liberation: с начала СВО украинская армия потеряла 200 тысяч солдат и офицеров

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Valentyn Ogirenko/Reuters

С начала специальной военной операции в феврале 2022 года, украинская армия потеряла как минимум 200 тыс. солдат и офицеров. Об этом сообщает французская газета Liberation.

«Готовясь к новой зиме, украинская армия должна постоянно пополнять свои подразделения», — говорится в материале.

По сведениям газеты, с 24 февраля 2022 года Украина потеряла не менее 200 тыс. бойцов.

Издание отмечает, что Вооруженные силы Украины надеялись быстро провести летнее контрнаступление на Запорожском направлении, но потерпели поражение.

До этого Министерство обороны России раскрыло потери ВСУ на Запорожском направлении.

Также в Министерстве обороны Российской Федерации рассказали о потерях личного состава Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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