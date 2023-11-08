Пленный боец ВСУ раскрыл, по какому принципу мобилизуют в Запорожье

Попавший в плен на Запорожском направлении боец ВСУ рассказал, что военкоматы в подконтрольном Украине городе Запорожье забирают на фронт только тех, кто не может откупиться. Об этом пишет РИА Новости.

При этом украинский военный отметил, что сами горожане участвовать в боевых действиях не хотят. Он объяснил, что в Запорожье можно встретить много здоровых и подпадающих под призыв людей, которых не отправили на фронт. Это объясняется тем, что они откупились.

«А тот слой населения, у которых денег нет, которых выхватывают с заводов, — малообеспеченный слой в основном воюет. В Запорожье ярого патриотизма нет. На словах — да. Гимны попеть, «героям слава» покричать — это одно. На фронт идти никто не хочет», — заключил пленный.

До этого стало известно, что сотрудники военкомата в Одессе провели рейд в общественном транспорте для выявления подлежащих призыву мужчин. Из остановленного автобуса вывели всех мужчин в возрасте от 27 до 60 лет, — пассажиры ехали на работу.

Ранее на Украине призвали считать всех русскоязычных в рядах ВСУ врагами.