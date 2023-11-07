Пентагон назвал основные цели США на Ближнем Востоке

У американских вооруженных сил есть четыре основные цели на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер. Его слова приводятся на сайте Минобороны США.

По заявлению военного, к основным целям в настоящее время относятся защита американских военных и гражданских лиц, оказание помощи Израилю, координация с Израилем по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников, а также укрепление позиций вооруженных сил США для сдерживания эскалации за пределами Газы.

«Усиление группировки сил включает развертывание авианосных ударных групп (…), а также подводной лодки класса «Огайо»», — сообщил Райдер.

Он также заявил, что за последние несколько недель были совершены нападения иранских прокси-групп на военные базы «Аль-Асад» в Ираке и «Эт-Танф» в Сирии, где размещаются американские войска. Атаки производились с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракет, в результате чего несколько десятков человек были ранены.

Издание Bloomberg накануне сообщало, что администрация Соединенных Штатов намерена оказать помощь Израилю в расширении его системы противоракетной обороны (ПРО), включая пусковые установки «Железный купол» и «Праща Давида».

Ранее экс-советник НАТО предрек «очень трудный период» для ЦАХАЛ в секторе Газа.