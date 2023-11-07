Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Олег Царев впервые после ранения рассказал о реакции на покушение

Экс-депутат Рады Олег Царев дал первый комментарий после покушения

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев дал первый комментарий после покушения, совершенного против него в Ялте. Об этом сообщает телеканал RT.

«Хочу сказать, что террористов никто бояться не будет, пускай они боятся. Рано или поздно им придется ответить за то, что они сделали. За покушение, за акты террора, за войну, за то, что они сделали с Украиной», — пообещал Царев.

Он добавил, что пока не может раскрывать подробности покушения, так как следствие по делу все еще продолжается. Царев отметил, что в данный момент он находится в одном из ведомственных медицинских учреждений и чувствует себя хорошо.

Покушение на Царева произошло в ночь на 27 октября. В него дважды выстрелили на территории «Санатория Кирова».

До этого Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу на два месяца 46-летнего жителя Ялты, который, по версии следствия, организовал слежку за Олегом Царевым.

Ранее покушение на экс-нардепа рады Царева прокомментировали в Кремле.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий