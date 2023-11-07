Олег Царев впервые после ранения рассказал о реакции на покушение

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев дал первый комментарий после покушения, совершенного против него в Ялте. Об этом сообщает телеканал RT.

«Хочу сказать, что террористов никто бояться не будет, пускай они боятся. Рано или поздно им придется ответить за то, что они сделали. За покушение, за акты террора, за войну, за то, что они сделали с Украиной», — пообещал Царев.

Он добавил, что пока не может раскрывать подробности покушения, так как следствие по делу все еще продолжается. Царев отметил, что в данный момент он находится в одном из ведомственных медицинских учреждений и чувствует себя хорошо.

Покушение на Царева произошло в ночь на 27 октября. В него дважды выстрелили на территории «Санатория Кирова».

До этого Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу на два месяца 46-летнего жителя Ялты, который, по версии следствия, организовал слежку за Олегом Царевым.

Ранее покушение на экс-нардепа рады Царева прокомментировали в Кремле.