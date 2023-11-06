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Российский спецназ поразил две БМП Bradley

Спецназ ВС России поразил две американские БМП Bradley на Ореховском направлении

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U.S. Air Force/Wikimedia Commons

Бойцы армейского спецназа «Осман» Вооруженных сил России (ВС РФ) поразили две американских боевых машины пехоты (БМП) Bradley на Ореховском направлении. Соответствующее видео опубликовало РИА Новости.

На кадрах видно, как военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывают подкрепления на линию фронта. Две бронемашины ехали через поле к лесопосадке. Затем одну Bradley поразила противотанковая ракета. Вторая БМП также была подбита в паре метров от первой.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

30 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины с начала лета нынешнего года потеряли свыше 90 тысяч военных, около 600 танков и почти 1 900 бронемашин различного класса. При этом, как подчеркнул он, ВСУ так и не достигли никаких значимых успехов на фронте.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что ВСУ могут окончательно проиграть в ближайшие месяцы.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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