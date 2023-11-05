Семьи погибших в Карабахе миротворцев получат по миллиону рублей

Председатель правления Российского фонда мира (РФМ), депутат Государственной думы Российской Федерации Леонид Слуцкий заявил, что семьи погибших в Нагорном Карабахе миротворцев получат помощь в размере 1 миллиона рублей от РФМ. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

По его словам, «мы обязаны поддержать их семьи». Он добавил, что с момента трагедии прошел месяц, но нельзя допустить, чтобы о ней забыли. РФМ под личным контролем Слуцкого будет продолжать помогать родным миротворцев, подчеркнул парламентарий.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в бездействии во время операции Азербайджана в Карабахе.

Как заявил Пашинян, «в условиях бездействия» российского миротворческого контингента свыше 100 тысяч местных жителей покинули свои дома в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении охарактеризовал как цинизм недоумения из-за ухода армян из региона. По его мнению, Азербайджан продемонстрировал желание сделать жизнь армян в Нагорном Карабахе невозможной.

Ранее спикер парламента Армении осудил участие РФ в конференции по правам человека при Совете Европы.