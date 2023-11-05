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В Брянской области уничтожили украинский БПЛА

Губернатор Брянской области Богомаз: над Стародубским округом уничтожен БПЛА

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регионе уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — заявил губернатор.

До этого Богомаз заявил, что поселок Белая Березка, расположенный в Трубчевском районе Брянской области, подвергся обстрелу со стороны украинских военных.

Утром 31 октября украинские военнослужащие нанесли удар по брянскому селу Сушаны. Согласно заявлению губернатора региона Александра Богомаза, из-за обстрела в населенном пункте загорелись два нежилых дома. К текущему моменту пожары локализованы, подчеркнул руководитель областной администрации.

В этот же день бойцы ВСУ обстреляли село Алейниково, которое находится в приграничном Стародубском муниципальном округе Брянской области. Как рассказал глава региона, в результате атаки жители населенного пункта остались без электроснабжения.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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