Губернатор Херсонской области сообщил о ракетном ударе ВСУ по региону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Скадовск в Херсонской области, одна американская ракета попала в магазин мебели. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Глава Херсонской области отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Здание сильно разрушено, нанесен большой материальный ущерб», — добавил он.

По мнению Сальдо, украинские войска намеренным обстрелом мирной инфраструктуры пытаются нарушить спокойную жизнь жителей области, испортить гражданскому населению праздники и выходные.

«Киевский режим перешел к чистому терроризму», — указал губернатор.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки обстреляли Белгородскую область из миномета и гранатомета свыше 10 раз.

Также глава региона сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) противника над селами Соломино и Ближнее.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.