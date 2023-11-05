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Губернатор Херсонской области сообщил о ракетном ударе ВСУ по региону

Сальдо: ВСУ нанесли ракетный удар по Скадовску в Херсонской области

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Телеграм-канал «Владимир Сальдо»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Скадовск в Херсонской области, одна американская ракета попала в магазин мебели. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Глава Херсонской области отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Здание сильно разрушено, нанесен большой материальный ущерб», — добавил он.

По мнению Сальдо, украинские войска намеренным обстрелом мирной инфраструктуры пытаются нарушить спокойную жизнь жителей области, испортить гражданскому населению праздники и выходные.

«Киевский режим перешел к чистому терроризму», — указал губернатор.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки обстреляли Белгородскую область из миномета и гранатомета свыше 10 раз.

Также глава региона сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) противника над селами Соломино и Ближнее.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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